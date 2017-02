A: My mouse is broken. It doesn’t work no matter what I do.

B: Are both buttons not reacting?

A: Not just that. Neither button is reacting, and the cursor won’t move at all.

B: Maybe there is a bad connection, then. I’ll turn the computer around and have a look. Oh, the mouse cable isn’t even plugged in.

A: 我的滑鼠壞掉了,怎麼點都沒有反應。

B: 兩個鍵都沒有反應嗎?

A: 不只是兩個按鍵沒反應,游標完全不會動。

B: 那可能是接觸不良造成的,我把電腦主機轉過來看看。呃,滑鼠線根本沒插上去。

English 英文:

Chinese 中文: