EVERYDAY ENGLISH

A: What are you writing?

B: I’m writing a “jintishi” poem. When I was out walking this morning I saw a neighbor’s cherry tree in blossom and suddenly felt inspired.

A: Doesn’t “jintishi” have lots of restrictions about rhyme and meter? It must be hard to write. I’m impressed.

B: I’m just having a go at writing to express my feelings. I don’t write well and I wouldn’t dare to publish it.

A: 你在寫什麼?

B: 我在寫近體詩。今天早上去散步的時候看到附近人家種的櫻花開了,突然就有了靈感。

A: 近體詩不是有很多格律的限制嗎?應該很難寫吧?你還真厲害。

B: 我只是隨性寫寫,抒發一下心情而已,寫得不好,也不敢發表。

English 英文:

Chinese 中文: