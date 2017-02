A : Why are the houses you draw all lopsided? Are you going for the surreal look?

B : Don’t make fun of me. I just haven’t quite mastered the sense of space.

A : Have you heard of perspective?

B : Of course I know about perspective, but actually drawing is harder than I thought.

A : 你畫的房子怎麼都歪歪扭扭的,是走超現實主義嗎?

B : 不要嘲笑我了,我只是還不太會掌握畫裡的空間感。

A : 聽過透視法嗎?

B : 我當然知道透視法,只是實際上畫起來比想像中難。

English 英文:

Chinese 中文: