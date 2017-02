A: There’s a cockroach on my desk. What should I do?

B: Where? How come I can’t see it?

A: It’s gone and hidden in the gap between the desk and the wall, so I can’t swat it.

B: Let it stay there then. It won’t bite, so there’s nothing to be afraid of.

A: 我桌上有一隻蟑螂。怎麼辦?

B: 哪裡?我怎麼沒看到?

A: 牠躲在書桌和牆壁之間的縫隙裡,我打不到牠。

B: 就讓牠在那裡吧。牠也不會咬人,沒什麼好怕的。

English 英文:

Chinese 中文: