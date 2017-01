A: How come you’re wearing short sleeves? It’s really cold today.

B: I’ve just come back from a run, so I’m really not cold.

A: Oh, so that’s it. You also exercise outdoors when it’s this cold, eh?

B: Of course. You have to keep up the exercise if it’s going to do you any good.

A: 今天天氣這麼冷,你怎麼還穿著短袖?

B: 我剛剛去慢跑回來,所以一點都不冷。

A: 原來如此,這麼冷的天氣你也會出門運動啊?

B: 當然囉,運動就是要持之以恆才會有效果。

English 英文:

Chinese 中文: