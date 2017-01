A: Have you prepared any New Year’s gifts?

B: Yep. This bucket of candy is for the kids, and this basket of fruit is for the adults.

A: And are the red envelopes for the children ready?

B: Yes. I was worried I’d mix them up, so I’ve written the kids’ names on them.

A: 拜年要帶的伴手禮你準備好了嗎?

B: 都準備好了。這桶糖果是給小朋友的,這籃水果是給大人的。

A: 那給小孩的紅包都包好了嗎?

B: 都包好了,我怕搞混,所以就把小孩的名字都寫上去了。

