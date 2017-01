A: This mood light isn’t working. Do you know what’s wrong?

B: If the light doesn’t work, the bulb is blown. Change the bulb, see if that works.

A: I’ve already changed the bulb. It still doesn’t work.

B: Ah, well. It’s just meant to be atmospheric. It’s not there to light the room, and it doesn’t make much difference if it’s not on.

A: 這個氣氛燈不亮了,不知道是什麼問題。

B: 燈不亮就是燈泡壞了,先換個燈泡看看吧。

A: 我已經換過燈泡了,還是不亮。

B: 反正是氣氛燈,本來就不是為了照明,暗了也沒什麼差吧。

