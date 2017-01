A: Fancy a bit of tennis later?

B: Sure, but I don’t have much strength in my arms and I’m not very good.

A: That’s alright. We can team up. I’ve also invited another two people.

B: So long as you don’t mind me holding you back, I’d love to team up with you.

A: 晚點要不要一起去打網球?

B: 好啊,但我的臂力很弱,網球打得不太好。

A: 沒關係,你我可以組成一隊,我還約了另外兩個人一起打。

B: 只要你不介意我拖累比分,我很樂意和你一隊。

English 英文:

Chinese 中文: