A: Haven’t you switched the TV off at the source?

B: Eh? Haven’t I switched it off?

A: I mean the switch on the extension cord. I know it’s a pain, but over time it does cost money.

B: Thanks for reminding me. I know the extension uses electricity if it’s not turned off, but it always slips my mind.

A: 你的電視機的總電源不關嗎?

B: 嗯?電視機不是已經關了?

A: 我指的是延長插座上的開關。雖然有點麻煩,但日積月累下來也是一筆錢。

B: 謝謝你的提醒。我知道延長插座上的電源沒關會耗電,但還是常常忘記。

English 英文:

Chinese 中文: