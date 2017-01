A: Would you like to go to Hehuanshan this weekend?

B: Where’s the fun in going into the mountains when it’s this cold?

A: Well, if it’s cold there will be fewer people up there, and if it snows, we can build a snowman or have a snowball fight.

B: I’ve never seen snow. How likely is it that it will snow?

A: 這週末要不要一起去合歡山玩?

B: 天氣這麼冷,去山上有什麼好玩的?

A: 天氣冷人比較少,而且如果碰到下雪,就可以堆雪人、打雪仗了。

B: 我從來沒見過下雪,下雪的機率有多高呢?

