A: Our dog’s teeth are going bad, I’m having to brush his teeth every day.

B: That’s a bummer. Does he sit still and let you brush them?

A: He wasn’t happy in the beginning, but he’s used to it now.

B: Don’t feed him too much human food. Then he won’t get cavities.

A: 我家的狗狗蛀牙了,現在我每天都幫牠刷牙。

B: 感覺是件苦差事。你家的狗會乖乖不動讓你刷牙嗎?

A: 牠一開始會抗拒,但現在已經習慣了。

B: 最好不要餵牠太多人吃的食物,這樣也可以避免狗狗蛀牙。

English 英文:

Chinese 中文: