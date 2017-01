A: You’re back. How was Houston?

B: Great. I visited the NASA Space Center. They had lots of rocket engines on show, and moon rocks.

A: Sounds cool. Did you have to book?

B: Not for the main exhibition area, but you do if you want to see any of the special exhibits or have a more specialized tour.

A: 你渡假回來了啊?休士頓好玩嗎?

B: 非常好玩,我去NASA的太空中心參觀,裡面有展出很多火箭引擎,還有月球上的石頭。

A: 聽起來蠻酷的,需要預約嗎?

B: 參觀一般展區不需要預約,但若想要到特殊的展區或進階的導覽就需要預約了。

English 英文:

Chinese 中文: