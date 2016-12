A: Are you going to watch the fireworks tonight?

B: Yes. I’ve decided to watch them from the top floor of my apartment building.

A: Is your apartment building near Taipei 101?

B: Actually, it’s a little far, but it’s looking right onto it, so you can see really clearly.

A: 今天晚上你會去看跨年煙火嗎?

B: 會啊,我打算在我住的公寓的頂樓看煙火。

A: 你的公寓在台北一○一附近嗎?

B: 其實離台北一○一有一段距離,但是角度正對者它,可以看得蠻清楚的。

English 英文:

Chinese 中文: