A : It’s been raining non-stop since lunchtime. I hope it will stop when I go home.

B : You don’t have an umbrella?

A : No. It was sunny this morning, so I didn’t think it would rain and I have clothes out to dry on the balcony.

B : You cannot tell what the weather will do from what it’s like in the morning.

A : 今天從中午過後雨就下個沒完沒了,希望晚一點要回家的時候雨會停。

B : 你沒帶傘嗎?

A : 沒有。今早還出大太陽,所以我完全沒料到會下雨,還洗了衣服曬在陽台上。

B : 從早上的天氣還真的看不出來下午會變天。

English 英文:

Chinese 中文: