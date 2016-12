A: I’ve been thinking of dabbling in stocks, but I don’t know where to start.

B: Start with a large, established firm, entering when the share price is low.

A: So how do I know when is the best time to buy?

B: Well, for example when the company you are investing in is stable and making money. There’s no rush. They’ll pay an annual stock and cash dividend.

A: 我最近很想學習做股票,但不知道該從哪一家公司的股票下手。

B: 可以考慮挑家穩定的大公司,在股價低的時候進場。

A: 那要怎麼挑賣股票的時機呢?

B: 假設投資的公司穩定賺錢的話,不用急著賣,每年可領配股配息。

English 英文:

Chinese 中文: