A: How is this evening’s Christmas dinner coming?

B: Well. We’re doing lamb chops, roast chicken, deviled eggs and homemade eggnog…

A: Is eggnog easy to make? Why didn’t you just buy it from the shops?

B: I’ve been all over and couldn’t find any in the shops.

A: 今天晚上的聖誕大餐你準備好菜單了嗎?

B: 當然準備好了。我們要煮小羊排、烤雞、魔鬼蛋,還要自製蛋酒……

A: 蛋酒容易做嗎?為什麼不直接用買的?

B: 我找了好幾家店都沒找到。

English 英文:

Chinese 中文: