A: Is this your new camera? That’s a pretty awesome-looking camera right there.

B: Actually, this camera’s quite old. It’s a traditional film camera.

A: Did your DSLR break or something?

B: No, there’s nothing wrong with it, but I’ve recently gotten into film cameras. Photos from film have a unique look that I really like.

A: 這是你的新相機嗎?看起來很特別。

B: 這台相機其實很舊了,而且是使用底片的傳統相機。

A: 你的那台數位單眼相機壞了嗎?

B: 沒有壞,只是我最近迷上傳統相機,底片沖洗的相片有種獨特的質感,我很喜歡。

English 英文:

Chinese 中文: