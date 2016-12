A: Do you have any plans yet for next year’s Lunar New Year break?

B: I’m thinking of getting out of the country, but I’m not sure where yet.

A: What kind of vacation do you like? Lazing away the days on a beach, or exploring cities and eating good food?

B: Erm… actually, I prefer visiting ancient sites and learning out about history. Any suggestions?

A: 明年春節的連續假期要怎麼過,你計劃好了嗎?

B: 我想出國旅遊,但還沒決定要去哪裡。

A: 你比較喜歡怎麼樣的旅遊呢?是在海灘上悠閒消磨時光,還是在大都市裡逛街享受美食?

B: 嗯…我比較喜歡參訪古蹟,研究歷史。你有推薦的城市嗎?

English 英文:

Chinese 中文: