A: I’m going to see my favorite band in concert tonight. I was so excited last night I couldn’t sleep.

B: Nice. Where is the concert?

A: In the nearby soccer stadium. The tickets I bought are in the front row, near the stage.

B: I love open-air stadium concerts, too. You don’t get that kind of electrifying atmosphere in small concert venues.

A: 今晚我要去看我最喜歡的樂團的演唱會。我昨晚還期待到睡不著覺。

B: 是喔,演唱會在哪裡舉辦?

A: 就在附近的足球場。我買的票是前排靠近舞台的。

B: 我也很喜歡戶外大型演唱會,那種震撼感是小場地沒有的。

English 英文:

Chinese 中文: