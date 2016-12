A: What time is it?

B: I don’t know, I’m not wearing a watch.

A: Don’t you normally carry your phone with you wherever you go?

B: Oh, recently I’ve been trying to break my mobile phone addiction so I haven’t been taking it with me when I go outside; it helps me to relax.

A: 現在幾點?

B: 不知道,我沒有戴錶。

A: 你不是到哪裡都一定會帶手機嗎?

B: 喔,我為了戒掉手機上癮症,最近出門都不帶手機了。這樣可以幫助我放鬆。

English 英文:

Chinese 中文: