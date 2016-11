A: Have you seen my winter slippers?

B: Aren’t you wearing them on your feet now?

A: I’m talking about another pair of special winter slippers — they’re fluffy with a zebra stripe pattern.

B: I didn’t know you had slippers like that.

A: 你有看到我的冬天拖鞋嗎?

B: 你不是腳上正穿著?

A: 我指的是我另一雙冬天專用的拖鞋,材質毛茸茸的,花色是斑馬紋。

B: 我都不知道你有這種拖鞋。

English 英文:

Chinese 中文: