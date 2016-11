A: I don’t understand why advertisers use celebrity endorsements.

B: Well, we live in a celebrity culture and celebrities drive fashion trends.

A: Just because they wear a watch brand in an ad doesn’t mean they actually wear it in real life.

B: I think you’re missing the point.

A: 我不懂為什麼廣告商要找名人代言。

B: 現在的文化就是名人當道,名人引領時尚潮流。

A: 名人在廣告裡戴一下手錶,又不代表他們在現實生活中也會戴。

B: 那個應該不是重點吧。

English 英文:

Chinese 中文: