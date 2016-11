A: What are you reading?

B: I’m reading a finance magazine. There’s an article analyzing the US stock market, it’s written really well.

A: Oh I see. Does the article make a prediction on when the global economy will recover?

B: I think this is probably something that nobody’s able to predict.

A: 你在看什麼?

B: 我在看財經雜誌,這裡有一篇分析美國股市的文章,寫得很精采。

A: 是喔,文章有沒有預言什麼時候全球經濟會大復甦?

B: 這個恐怕還沒人知道吧。

English 英文:

Chinese 中文: