A: Want to go to a photography exhibition tomorrow?

B: Who’s the photographer?

A: It’s a solo exhibition of my former art teacher’s photographs. His specialty is black-and-white street photography.

B: Sure, I’m really interested in urban street photography. For a while I studied everything I could about Eugene Atget.

A: 明天要不要一起去看攝影展?

B: 誰的攝影作品?

A: 是我以前的美術老師的個人攝影作品展,他的專長是黑白的街道照片。

B: 好啊,我對以城市街道為主題的攝影作品很有興趣,有陣子還鑽研過阿杰特呢。

English 英文:

Chinese 中文: