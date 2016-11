A: I’m going to make a fruit and vegetable salad; is there any fruit or vegetable that you don’t eat?

B: I don’t eat melon or gourd. Please don’t add zucchini, loofah or pumpkin.

A: OK, then which kind of salad dressing would you like?

B: I like thousand island dressing.

A: 我要做一碗蔬果沙拉,有什麼蔬菜你不吃的嗎?

B: 瓜類我都不吃。櫛瓜、絲瓜、南瓜都不要放。

A: 好,那沙拉醬你喜歡哪一種?

B: 我喜歡千島醬。

English 英文:

Chinese 中文: