A: I am going shopping. Do you need anything?

B: Please buy a tub of strawberry ice cream.

A: But we had strawberry ice cream at the movies last night.

B: Yeah, it was delicious, so now I want some more.

A: 我要去採購,你有什麼需要的東西嗎?

B: 麻煩你買一桶草莓冰淇淋。

A: 可是我們昨晚在電影院才吃草莓冰淇淋的。

B: 是啊,昨完的草莓冰淇淋太好吃了,我想再多吃一點。

English 英文:

Chinese 中文: