A: Let’s go and see this movie. It looks very romantic.

B: We can watch it at home in a couple of months.

A: We could, but I want to watch it now.

B: OK, I will go with you. Of course, I will buy the tickets as usual.

A: 我們一起去看這部電影吧,好像很浪漫耶。

B: 等幾個月後就可以在家裡看了。

A: 是沒錯,但我現在就想看。

B: 好吧,那我們就一起去看吧。就跟平常一樣,票錢我出。

English 英文:

Chinese 中文: