A : I see you bought today’s paper.

B : Yes, I want to check my share prices.

A : Can you lend me the entertainment section?

B : Sure. You can keep it. I never read that part.

A : 你買了今天的報紙啊。

B : 對啊,我想看一下我的股票的價格。

A : 可以借我看一下影視版嗎?

B : 當然好囉,不用還我了。我從來不讀那一版。

English 英文:

Chinese 中文: