A: Good morning, Robbie. I saw you on YouTube.

B: Huh? What was I doing?

A: You and some other people were rescuing a dog.

B: Oh, someone filmed it. You see — I wasn’t lying.

A: 早安,羅比。我在 YouTube上看到你耶。

B: 啊?我在影片裡做了什麼?

A: 你和幾個人在搶救一隻狗。

B: 喔,有人把它拍下來了喔。就跟你說吧,我沒騙你。

English 英文:

Chinese 中文: