A: Why are you half an hour late, Robbie?

B: I saw an injured dog and helped rescue it.

A: That is quite a creative excuse.

B: No, it really happened, I assure you.

A: 羅比,你為什麼會遲到半小時?

B: 我在路上救了一隻受傷的狗。

A: 這個藉口還真有創意。

B: 這不是藉口,是真的發生了,我跟你保證。

English 英文:

Chinese 中文: