A: There’s a concert this evening. Do you want to go?

B: Sorry, I have to stay at home and do the laundry.

A: The pianist is my high-school classmate. Please come.

B: Oh, all right then. I will wash my clothes some other time.

A: 今晚有一場音樂會,你要來嗎?

B: 抱歉,我必須待在家洗衣服。

A: 來嘛!那個鋼琴家是我的高中同學喔。

B: 喔,好吧。我改天再洗衣服。

English 英文:

Chinese 中文: