A: I am breathless after climbing for three hours.

B: It’s worth it. Look at the beautiful scenery.

A: Wow. Those autumn colors are truly spectacular.

B: Yes, it looks like we came here at just the right time.

A: 爬了三個小時的山,我已經上氣不接下氣了。

B: 爬這山很值得的,你看這美麗的風景。

A: 哇,楓紅真是令人嘆為觀止。

B: 對啊,看來我們來的正是時候。

English 英文:

Chinese 中文: