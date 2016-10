A: Friday at last. Thank goodness for that.

B: I sure am looking forward to the weekend.

A: Do you have anything planned?

B: Yes, I am going hiking with some friends.

A: 終於到星期五了,真是太好了啊。

B: 我也超期待週末的。

A: 你有什麼計劃嗎?

B: 有啊,我打算和幾個朋友一起去健行。

English 英文:

Chinese 中文: