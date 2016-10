A: Why are you using disposable chopsticks?

B: What other kind of chopsticks would I use?

A: I always bring these reusable ones.

B: I suppose I should, too. Where can I buy some?

A: 你怎麼在用免洗筷?

B: 有其他的筷子可以用嗎?

A: 我都會自己帶環保筷。

B: 說的也是,哪裡可以買到環保筷?

English 英文:

Chinese 中文: