A : Look! That coffee shop is offering two drinks for the price of one.

B : Cool. Let’s buy two drinks and split the price.

A : Oh no, there are too many people lining up.

B : Never mind, we can try again in the afternoon.

A : 你看,那家咖啡店現在買一送一。

B : 好耶,那我們可以合買兩杯,然後一人出一半。

A : 不妙,排隊的人太多了。

B : 那算了,還是下午再來看看吧。

English 英文:

Chinese 中文: