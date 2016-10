A: Fancy meeting you at the bus stop. Where are you going?

B: I’m going to Taoyuan to watch a baseball game.

A: Are you going alone?

B: I am traveling alone, but a couple of friends will meet me there.

A: 沒想到會在公車站碰到你。你要去哪裡?

B: 我要去桃園看棒球賽。

A: 你一個人去嗎?

B: 我一個人搭車過去,但有幾個朋友會在球場跟我碰面。

English 英文:

Chinese 中文: