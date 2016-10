A: It’s absolutely freezing in here. Why’s the air-con always on so high?

B: That’s because the boss sweats a lot, he likes it really cool.

A: Well it’s alright for him, but what about the rest of us poor souls?

B: Yup, couldn’t agree more.

A: 這裡冷死了,冷氣為什麼老是調這麼冷?

B: 因為老闆很容易流汗,他喜歡把溫度訂很低。

A: 這樣對他來說很好,但我們其他人怎麼辦?

B: 是啊,完全同意。

English 英文:

Chinese 中文: