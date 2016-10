A: Hi, so sorry I’m late.

B: What’s this? You’ve come to pick me up on a scooter? Last time, weren’t you driving a red Ferrari?

A: Oh, that car. Haha. Umm… actually, I rented it for the day.

B: I see… I just realized there’s something really important I forgot to do, sorry. Bye.

A: 嗨,抱歉我晚到了。

B: 搞什麼?你騎機車來接我?上次開的不是一輛紅色法拉利嗎?

A: 喔,那輛喔,那輛其實是日租的。

B: 原來如此… 那個,我突然想到我還有重要的事,抱歉,失陪了。





English 英文: