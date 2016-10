A: I keep finding loads of tiny hairs inside the shared washing machine of my apartment block.

B: Ew, yuck. Perhaps one of your neighbors is a hairdresser?

A: Hmm, I think you could be onto something.

B: Why don’t you leave a note on the washing machine or report it to your landlord?

A: 我常常在我的公寓大樓公共洗衣機裡發現很多細小的毛髮。

B: 哎哦,好噁心。你的鄰居之中有人是理髮師嗎?

A: 嗯,有可能喔。

B: 要不要留張紙條在洗衣機上,或是跟你的房東講一下?

English 英文:

Chinese 中文: