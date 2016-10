A: Hey, wake up, the boss is coming. Why are you so tired today?

B: I didn’t get a wink of sleep last night. The apartment above me had a party all through the night.

A: How inconsiderate. You should give them a good talking to.

B: I did, last night in my pajamas. But they just laughed and handed me a beer.

A: 喂,起床了,老闆來了。你今天怎麼會這麼累?

B: 我昨晚完全沒睡,因為我樓上的鄰居整晚都在開派對。

A: 也太沒公德心了,你應該去找他們好好談一下。

B: 我有啊,昨晚我穿著睡衣去找他們,結果他們只是笑嘻嘻地給我啤酒。

English 英文:

Chinese 中文: