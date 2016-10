A: Gross. While I was ordering a drink at the bar, a disgusting man touched my leg.

B: Are you sure it wasn’t an accident?

A: Positive. He smiled at me afterwards.

B: What a creep! If he comes near you again I’ll call the bouncer.

A: 好噁喔,剛剛我在吧台點酒的時候,有個變態男摸我的腳。

B: 你確定他是故意的嗎?

A: 確定,他摸完之後還對我笑。

B: 那他真的有病!他如果再靠近你,我就叫保全過來。

English 英文:

Chinese 中文: