A: Disaster. I’m going on a date tonight, but I’ve got this enormous zit on my nose.

B: Oh no, that’s so embarrassing. Can you cover it up with make-up?

A: I don’t think so, it’s huge. Should I cancel?

B: Are you nuts? He’s so handsome, you’d be mad to let this one go.

A: 慘了,我今天晚上有約會,但我的鼻子上長了一顆大痘子。

B: 是喔,那真的蠻窘的。用化妝品蓋得掉嗎?

A: 應該沒辦法,這顆痘子超大的。還是取消約會好了?

B: 你瘋了嗎?他那麼帥,絕對不能放棄這個機會。

English 英文:

Chinese 中文: