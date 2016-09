A : Achoo!

B : Bless you! Are you feeling alright?

A : I’m alright. People are burning ghost money today; I think some ash got caught up my nose.

B : Oh dear. I’ve got a spare Hello Kitty face mask here somewhere. Want to borrow it?

A : 哈啾!

B : 保重身體!你沒事吧?

A : 沒事的,今天有人在路上燒紙錢,我可能吸到一些紙灰了。

B : 是喔,我這邊有個多的凱蒂貓口罩,你需要的話可以借你。

English 英文:

Chinese 中文: