A: I’m thinking of going abroad on a working holiday for a year.

B: Whatever is the point of that?

A: I think it will expand my world view and I can earn some money at the same time.

B: Why not just apply to study at an overseas university?

A: 我在想要不要出國打工渡假一年。

B: 這樣做有什麼好處?

A: 我覺得這樣可以拓展國際視野,同時又可以存錢。

B: 為什麼不申請到國外大學唸書?

