A: How much longer before we get to the bus station? I’m feeling travel sick.

B: It’s these windy mountain roads. The driver can’t help it.

A: I’m not sure how long I can last. I could throw up any minute.

B: Well, don’t throw up over me. Go stand by the window.

A: 還要多久才會到公車站?我暈車了。

B: 都是這山路太曲折了,司機也只能照著路開。

A: 我不知道我還能忍多久,我隨時都可能吐出來。

B: 是喔,不要吐在我身上,站到窗戶旁邊去啦。

English 英文:

Chinese 中文: