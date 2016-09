A : Look at that view. It’s absolutely fantastic.

B : Yes, but I’m worried about those clouds in the distance. Looks like it could rain.

A : Do you have your waterproofs with you?

B : No, but it’s OK. We’ll just find some shelter somewhere and wait it out.

A : 你看,這風景真是太美了。

B : 是啊,但遠方的烏雲讓我有點擔心,好像快下雨了。

A : 你有帶雨衣嗎?

B : 沒有,但沒關係,我們就找個地方躲雨,等到雨停吧。

English 英文:

Chinese 中文: