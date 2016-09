A : My landlord wants to increase the rent. It will be the first increase in five years.

B : Only once in five years? That seems reasonable.

A : Yes, but I can’t afford the rent as it is, and I’ve been thinking of moving anyway.

B : Well, this might be the push you need.

A : 我的房東想要漲房租,這是五年來第一次。

B : 五年才漲一次?感覺很合理啊。

A : 是沒錯,但要漲的話我就付不起了,我已經在想搬家的事了。

B : 這也算是一個改變的動力吧。

English 英文:

Chinese 中文: