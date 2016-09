A: I see you’ve come well prepared for the hike.

B: Yes. I’ve got the suntan lotion, a hat, good sturdy shoes and lots of water.

A: Did you bring a change of clothes for the bus ride down?

B: No. I pity the person who has to sit next to me. Oh, that’s you.

A: 我看你為了這次健行準備得很周全嘛。

B: 對啊,我有帶防曬乳、帽子、耐走的鞋子、還有充足的水。

A: 你有帶下山時要換的衣服嗎?

B: 沒有,我很同情到時候坐我鄰座的人。啊,那不就是你嗎?

English 英文:

Chinese 中文: