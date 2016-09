A: Do you fancy a hike this weekend?

B: Yes, but I would like to try something more challenging than usual.

A: How about some of the peaks up in the Yangmingshan area?

B: Sounds like a good plan. And we won’t need a mountain permit.

A: 這週末要不要一起去健行?

B: 好啊,但我這次想去比較有挑戰性的地方。

A: 那要不要去陽明山那一帶爬山?

B: 好主意,那邊不需要申請入山證。

English 英文:

Chinese 中文: