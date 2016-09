A: I’m already at the cafe, but I can’t find you, where are you?

B: I’m on the second floor at a table just next to the top of the stairs. If you come up from the first floor you’ll see me.

A: Second floor? But there’s only one floor here. Which cafe are you at?

B: Huh? I’m at the one near your house. Don’t tell me I’ve come to the wrong place.

A: 我現在已經到咖啡館了,怎麼沒看到你?你人在哪裡?

B: 我在二樓樓梯口附近的座位,你從樓梯一上來就可以看到我。

A: 二樓?但這裡只有一層樓啊。你在哪間咖啡館?

B: 啊?我是在你家附近的這一間。該不會我搞錯地點了?

English 英文:

Chinese 中文: